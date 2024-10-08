Адвокат Добровинский не увидел превышения полномочий в указе омского губернатора Хоценко

Губернатор Омской области Виталий Хоценко ввел новый указ, запрещающий главам муниципалитетов Сибирского региона покидать пределы РФ в определенных случаях. В беседе с « Ридусом » свое мнение высказал адвокат Сергей Добровинский.

Речь идет об ограничении выезда для тех, кто осведомлен о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях. Эксперт назвал решение госдеятеля абсолютно нормальной практикой.

«Поступающий на работу человек подписывает рабочий договор, в котором есть определенные пункты, с которыми сотрудник согласен. Если не согласен, может не поступать на эту работу», — пояснил специалист.

По его словам, введение нового правила со стороны губернатора не является превышением полномочий.