Администрация городского округа Щелково Московской области допускает нарушения при проведении торгов

Согласно доводу жалобы, Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.
Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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