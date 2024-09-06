Администрация городского округа Дубна Московской области допускает нарушения при проведении торгов﻿

Согласно доводу жалобы, Администрация указала не соответствующую действительности информацию об обременениях в извещении о проведении аукциона, а также некорректный размер годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации и проведения торгов, порядка заключения договоров по результатам торгов, и признала жалобу обоснованной.
Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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