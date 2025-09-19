«Абзац» опубликовал аудиозапись слов депутата Арефьева о его готовности «сжечь собачников»

Редакция «Абзаца» предоставила полную запись телефонного разговора с депутатом Государственной думы Николаем Арефьевым. В комментарии сайту парламентарий заявил, что «готов всех собачников облить бензином и сжечь».

Такими словами народный избранник высказался о защитниках животный, которые пишут жалобы в приемную депутата. В разговоре с журналистом «Абзаца» Арефьев добавил: «Можете так и записать».

После выхода новостной заметки с комментарием депутата, он дал интервью сайту BFM.ru, где заявил, что в «Абзаце» работают «сволочи», которые «извратили» его слова.