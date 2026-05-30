«Звезда»: ЗРК «Тор-2» служит живым зенитным куполом на Добропольском направлении

На Добропольском направлении зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» выполняет важную задачу по защите как мирных жителей, так и российских военнослужащих. ТРК служит живым зенитным куполом, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Бойцы способны поражать разнообразные воздушные цели, включая американские «Хорнет» и другие самолеты. Так, расчет отработал по дрону «Шарк», направлявшемуся в сторону Донецка.

«„Шарк“ как ретранслятор действует, то есть он может наводить как беспилотники, так и ракеты», — объяснил командир ЗРК «Тор-М2» Денис Шарденко.

Воздушная обстановка в Донецкой Народной Республике остается крайне напряженной. Увеличение числа дальнобойных беспилотников ВСУ значительно усложняет ситуацию. Противник активно применяет тактику роев, оптические камикадзе и дроны-ретрансляторы, которые могут передавать сигналы за горизонт.