Бойцы рассказали корреспонденту, что за трубами по всему лесу вокруг украинского бункера у Часова Яра находилась многоуровневая сеть укреплений, которая была связана между собой ходами. Российская артиллерия проделала в них проломы, чтобы штурмовики могли пройти дальше.

«Первый слой — боевой. Там несли боевое дежурство. Ниже располагалось углубление для ночлега и жизнедеятельности. Третий — для генераторов», — сообщил командир 299-го парашютно-десантного полка.

По данным издания, укрепрайон был возведен еще в 2017 году и располагался на лесной базе отдыха «Часовоярец». После начала СВО там находились военные советники НАТО.