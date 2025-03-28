«Звезда»: военные показали опорники ВСУ в трубах канала «Северский Донец — Донбасс»
Российские военные показали опорники ВСУ в трубах канала «Северский Донец — Донбасс». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Бойцы рассказали корреспонденту, что за трубами по всему лесу вокруг украинского бункера у Часова Яра находилась многоуровневая сеть укреплений, которая была связана между собой ходами. Российская артиллерия проделала в них проломы, чтобы штурмовики могли пройти дальше.
«Первый слой — боевой. Там несли боевое дежурство. Ниже располагалось углубление для ночлега и жизнедеятельности. Третий — для генераторов», — сообщил командир 299-го парашютно-десантного полка.
По данным издания, укрепрайон был возведен еще в 2017 году и располагался на лесной базе отдыха «Часовоярец». После начала СВО там находились военные советники НАТО.