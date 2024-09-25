«Звезда» показала видео с работой российских операторов дронов в Курской области

Российские операторы БПЛА рассказали о новых тактиках борьбы с техникой ВСУ в приграничных районах Курской области. Видео с места событий опубликовал сайт телеканала «Звезда».
Одним из самых горячих сейчас является Глушковский район. Из-за высокой активности противника разведчики постоянно мониторят территорию, сменяя друг друга в воздухе.
«Если раньше у нас было одночастотное ударное средство, то сейчас у нас есть выбор. В случае когда мы одним чем-то не смогли поразить, то поражаем уже немного другим», — сообщил оператор с позывным Доцент.
На подготовку беспилотников-камикадзе, используемых в бою, уходит не более двух минут. Сама работа предполагает режим «вольной охоты».
Педагоги из Ногинска стали лауреатами всероссийского конкурса
Автоинспекторы в Балашихе провели для детей занятия по правилам дорожного движения
Волонтеры из Ногинска передали комплекты сухого душа для бойцов СВО
Росгвардия Подмосковья напомнила правила хранения и ношения оружия
Импортозамещающее производство противопожарных конструкций запустят в Домодедове
«Никогда не видела его расстроенным». Актриса Галибина — о Мадянове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте