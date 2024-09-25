«Звезда» показала видео с работой российских операторов дронов в Курской области

Российские операторы БПЛА рассказали о новых тактиках борьбы с техникой ВСУ в приграничных районах Курской области. Видео с места событий опубликовал сайт телеканала « Звезда ».

Одним из самых горячих сейчас является Глушковский район. Из-за высокой активности противника разведчики постоянно мониторят территорию, сменяя друг друга в воздухе.

«Если раньше у нас было одночастотное ударное средство, то сейчас у нас есть выбор. В случае когда мы одним чем-то не смогли поразить, то поражаем уже немного другим», — сообщил оператор с позывным Доцент.