«Звезда» опубликовала видео с работой самоходного миномета «Нона-СВК» в зоне СВО

Российские военнослужащие продемонстрировали работу самоходного миномета «Нона-СВК» в зоне СВО. Уникальными кадрами поделился сайт телеканала «Звезда».

Данное орудие является одновременно гаубицей и пушкой. Благодаря высокой маневренности и скорости техника оперативно меняет свои позиции. Стрельба ведется осколочно-фугасными, активно-реактивными и кумулятивными снарядами.

На видео бойцы показали, как «Нона» выбивает противника прицельным огнем из лесопосадок на Авдеевском направлении.

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