«Звезда» опубликовала кадры с ликвидацией пулеметчика ВСУ с расстояния 700 метров
Бойцы подразделения «Черные Барсы» группировки «Центр» продемонстрировали работу на Авдеевском направлении. На видео попало уничтожение пулеметчика ВСУ, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Героем истории стал командир взвода снайперов с позывным Дербент. Он трое суток следил за целью. Огонь был открыт из окна второго этажа полуразрушенного дома.
Военный поразил боевика одним выстрелом с расстояния 700 метров. На опубликованных кадрах видна фигура пулеметчика, пытающегося скрыться в окопе.
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