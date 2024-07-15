«Звезда» опубликовала кадры с ликвидацией пулеметчика ВСУ с расстояния 700 метров

Бойцы подразделения «Черные Барсы» группировки «Центр» продемонстрировали работу на Авдеевском направлении. На видео попало уничтожение пулеметчика ВСУ, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Героем истории стал командир взвода снайперов с позывным Дербент. Он трое суток следил за целью. Огонь был открыт из окна второго этажа полуразрушенного дома.

Военный поразил боевика одним выстрелом с расстояния 700 метров. На опубликованных кадрах видна фигура пулеметчика, пытающегося скрыться в окопе.