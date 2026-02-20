«Звезда»: «Гиацинты» накрывают позиции ВСУ на расстоянии практически в 30 километров

Штурмовики группировки «Север» активно продвигаются вперед в районе нескольких населенных пунктов Харьковской области. «Гиацинты» накрывают огнем позиции противника, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Использование буксируемого варианта «Гиацинт-Б» позволяет вести огонь издалека, примерно на дистанции около 30 километров. Помимо большой дальности поражения, важной характеристикой является высокая скорострельность.

«Хороший, подготовленный расчет делает два-три выстрела в минуту с хорошей корректировкой. Работа везде идет», — отметил старший наводчик с позывным Олежка.

По его словам, среди задач выделяются как прикрытие пехоты, так и контрбатарейная борьба.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте