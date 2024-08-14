«Звезда»: бойцы «Востока» отремонтировали советский Т-64, использовавшийся ранее в ВСУ
Механики группировки «Восток» отремонтировали трофейный советский танк Т-64, который ранее применяли в ВСУ. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
В зоне СВО бронированная машина наехала на мину и подверглась атаке FPV-дрона. Российские военные решили восстановить технику.
Первым делом с корпуса удалили белые кресты, нарисованные нацистами. Работа также включала установку новых траков. Танк планируют использовать для подготовки на полигоне или при штурме.
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