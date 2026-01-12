Зимняя оздоровительная смена для детей участников СВО прошла в Богородском округе

Дети из семей бойцов СВО провели свои новогодние праздники в оздоровительном лагере «Мир в лесу» Богородского округа. Для ребят подготовили увлекательную программу — занимательные квесты, новогодние дискотеки, катания на ватрушках, игры, занятия в мастерских.

Помощь бойцам СВО и их семьям в Богородском округе идет уже несколько лет. Это вторые каникулы, в организации которых помогает благотворительный Фонд развития Богородского округа «Возрождение» при поддержке депутата окружного Совета депутатов Олега Карцова.

За осенний и зимний сезоны в лагерной программе приняли участие около 70 детей из семей участников СВО.

Для юных гостей была подготовлена насыщенная праздничная программа. Ребята встретились со сказочными персонажами — Белоснежкой, Принцем, Золушкой, Дедом Морозом и Снегурочкой. Их ждали веселые игры, танцы, конкурсы и яркие эмоции на свежем воздухе среди живописных зимних пейзажей.

Дети увезли с собой не только подарки, но и множество ярких впечатлений, которые надолго останутся в их памяти.