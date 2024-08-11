Журналист доложил об обстановке в слободе Белая Курской области

Ситуация в слободе Белая Беловского района в Курской области спокойная, военных действий не ведут. Об этом заявил корреспондент РИА «Новости» , находящийся там.

Журналист рассказал, что данные о нахождении украинских военных в этом населенном пункте — фейк. В окрестностях слободы не слышно стрельбы и не видно боевиков ВСУ. Это также подтвердили местные жители.

Ранее украинский военный сдался в плен в Курской области. Он сам пришел к члену добровольной народной дружины Юрию Ведрашко и заявил, что не хотел воевать с русскими, однако военкомы заставили его участвовать в боевых действиях. Когда подбили БТР, в котором он был вместе с сослуживцами, солдат спрятался в кустах. Утром принял решение сдаться ВС РФ.