Журналист Чей Боуз назвал продюсера RT Магомеда Бучаева настоящим бойцом и другом

Ведущий телеканала RT Чей Боуз почтил память погибшего коллеги Магомеда Бучаева. Он назвал журналиста настоящим бойцом и другом. Об этом сообщил RT.
В июне этого года Бучаев ушел добровольцем в зону спецоперации. В начале ноября он вместе со своим отрядом участвовал в штурме Часова Яра. Сослуживцы Магомеда рассказали, что основной удар противника он взял на себя.
На момент смерти продюсеру RT было 27 лет.
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