Журналист Чей Боуз назвал продюсера RT Магомеда Бучаева настоящим бойцом и другом

Ведущий телеканала RT Чей Боуз почтил память погибшего коллеги Магомеда Бучаева. Он назвал журналиста настоящим бойцом и другом. Об этом сообщил RT .

В июне этого года Бучаев ушел добровольцем в зону спецоперации. В начале ноября он вместе со своим отрядом участвовал в штурме Часова Яра. Сослуживцы Магомеда рассказали, что основной удар противника он взял на себя.

На момент смерти продюсеру RT было 27 лет.