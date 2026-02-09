Жуковский присоединился к акции «Тепло для героя»

Округ присоединился к масштабной федеральной акции «Тепло для героя». Эта инициатива направлена на всестороннюю поддержку российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, их семей, а также раненых бойцов, находящихся на лечении.

Акция призвана собрать и передать необходимую помощь. Сбор гуманитарной помощи продлится до 23 февраля, завершаясь в День защитника Отечества. Список необходимых предметов широк и охватывает самые разные потребности на передовой и в тылу: теплая одежда, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, а также строительные материалы и техника.

«Особую ценность представляют личные письма, открытки и рисунки, написанные от руки детьми и взрослыми. Эти послания, несущие тепло и благодарность из дома, становятся бесценным моральным стимулом и напоминанием о том, что их ждут и помнят. Они поднимают боевой дух защитников и дают силы продолжать выполнять свой долг», — сообщили организаторы.

Пункт приема гуманитарной помощи организован по адресу: Жуковский, улица Фрунзе, дом № 11.