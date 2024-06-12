Живущий в ЛНР гражданин Конго заявил о своей большой любви к России

Фото: РИА «Новости»

Уроженец ДР Конго Тигана Зомбе рассказал, как Луганская Народная Республика изменила его жизнь. Об этом сообщила пресс-служба организации «Россия — страна возможностей».

Тигана Зомбе — участник спецпроекта «Спасибо, братцы!» президентской платформы РСВ. В честь Дня России иностранец в прямом эфире телеканала «Африка Медиа» поделился с соотечественниками своими чувствами к второй Родине, где он живет с 2019 года.

Молодой человек учится в Донбасском государственном техническом университете на химика-технолога, а также работает наладчиком оборудования на одном из заводов Луганска. Африканец участвовал в спецоперации, а теперь вместе с братом занимается развитием международного сотрудничества. Тигана Зомбе организует автопробеги и мероприятия в поддержку России, к которой от испытывает сильные чувства.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что партнерство с Африкой стало приоритетным во внешней политике страны. Этой теме участники прошедшего ПМЭФ посвятили ряд встреч.

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