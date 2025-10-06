Жительницы Можайского округа выступят в полуфинале областного конкурса

Конкурс «Женщина — герой» проводится в Подмосковья с целью поддержки жен и матерей участников специальной военной операции, чьи поступки служат примером для окружающих. Можайский округ в полуфинале представят Ольга Марушевская и Наталья Волкова.

Обе можайские участницы подготовили для конкурса уникальные творческие номера. Наталья Волкова сделала ставку на зажигательные движения хореографической группы «Танцевальная страна» из поселка городского типа Уваровка. В подготовке выступления Ольги Марушевской участвуют воспитанницы театра балета «Грация» и артисты ансамбля песни «Сударушка» Можайского культурно-досугового центра.

Подробности творческих номеров пока сохраняются в тайне. Полуфинал конкурса состоится в Одинцовском округе 12 октября.

«Гордимся, что именно эти сильные и талантливые женщины представляют наш округ. Ольга и Наталья уже показали, что они настоящие героини в жизни, а теперь продемонстрируют свои таланты на сцене», — отметил глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.