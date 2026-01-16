Жительницы Лобни отправят партию вязаных талисманов военнослужащим
В Центральной библиотеке проводятся еженедельные встречи по созданию игрушек. Готовые подарки планируют отправить ко Дню защитника Отечества.
За время специальной военной операции счастливым талисманом для бойцов стал Чебурашка. Его изображают на шевронах и кондитерских изделиях, которые волонтеры отправляют защитникам, а вязаных героев военнослужащие берут с собой на передовую. Именно таких игрушек создают участницы акции.
Инициатором стала заведующая сектором Централизованной библиотечной системы Лобни Екатерина Боздырева, активно участвующая в волонтерском движении. По ее словам, на такую поддержку есть постоянный запрос от центров помощи участникам спецоперации. В декабре библиотека закупила материалы, и к работе присоединились как сотрудники учреждения, так и местные жители.
Встречи проходят по пятницам в 13:00 в библиотеке на улице Чехова, дом 5. Принять участие в создании подарков могут все желающие.