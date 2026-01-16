Жительницы Лобни отправят партию вязаных талисманов военнослужащим

За время специальной военной операции счастливым талисманом для бойцов стал Чебурашка. Его изображают на шевронах и кондитерских изделиях, которые волонтеры отправляют защитникам, а вязаных героев военнослужащие берут с собой на передовую. Именно таких игрушек создают участницы акции.

Инициатором стала заведующая сектором Централизованной библиотечной системы Лобни Екатерина Боздырева, активно участвующая в волонтерском движении. По ее словам, на такую поддержку есть постоянный запрос от центров помощи участникам спецоперации. В декабре библиотека закупила материалы, и к работе присоединились как сотрудники учреждения, так и местные жители.

Встречи проходят по пятницам в 13:00 в библиотеке на улице Чехова, дом 5. Принять участие в создании подарков могут все желающие.