В региональном конкурсе «Женщина — Герой 2025», который проходит при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, примут участие две жительницы городского округа Коломна — мама кадрового офицера и жена мобилизованного бойца. Жительница Коломны Наталья говорит, что ее муж находится в зоне спецоперации почти три года.

Сначала она помогала фронту посылками, затем возглавила группу по плетению маскировочных сетей.

«Каждый день, не жалея сил и времени, мы плетем, чтобы уберечь и укрыть наших ребят. Сети передаем волонтерам. Слушая их рассказы о жизни на линии боевого столкновения, поняла, что штурмовикам не хватает быстрой питательной еды — и начала собирать, разрабатывать рецепты. Готовлю дома на своей кухне», — рассказывает Наталья.

Мать из Озер, Валентина Никифорова, чей сын участвует в спецоперации с первых дней, также вошла в число участниц. С 2022 года, по ее инициативе и при поддержке соратников, изготовлено более 2,5 тысячи окопных свечей, связано почти тысяча пар теплых носков, сплетено 3,5 тысячи квадратных метров маскировочных сетей и сшито около тысячи пар нательного белья.

Озерское отделение Союза пенсионеров Подмосковья под руководством Валентины Никифоровой регулярно отправляет в зону СВО медикаменты, продукты, средства личной гигиены и постельное белье; сейчас готовится уже 13-я отправка.

«Женам, матерям, сестрам, дочерям героев — наша особая благодарность. Это сильные женщины, которые поддерживают и любят, а их вера делает мужчин крепче, придает невероятную силу», — отметил руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.

Региональная Ассоциация ветеранов специальной военной операции создана по поручению губернатора Московской области. Присоединиться к организации можно через фонд «Защитники Отечества», расположенный в МФЦ городского округа Коломна на улице Уманская, дом 20.