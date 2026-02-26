Жительницы Фрязина изготовили флисовые кофты для военнослужащих

В округе действует волонтерская организация «Шьем для наших. Покров». Неравнодушные жительницы уже не первый год посвящают свое свободное время и мастерство пошиву теплой одежды и подготовке гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

С момента основания группы, мастерицы трудятся, закупая ткани, фурнитуру и изготавливая необходимые вещи. Основу их «производства» составляют толстовки из футера и флиса с начесом. Помимо одежды, волонтеры регулярно шьют пледы и нижнее белье. В рамках последней гуманитарной акции была собрана новая партия помощи, включающая не только теплую одежду, но и медикаменты: средства для лечения кашля, препараты для стабилизации давления и витаминные комплексы для поддержки иммунитета.

«Каждая толстовка — это не просто предмет одежды, а результат кропотливого труда, вложенный с мыслью о тех, кто рискует жизнью ради безопасности страны. Волонтеры „Шьем для наших. Покров“ приглашают всех неравнодушных жителей Фрязино присоединиться к благородному делу», — отметили организаторы.

Сделать свой вклад можно, принеся необходимые материалы или готовую продукцию в один из трех пунктов сбора: «Молодежный центр города Фрязино» по адресу: улица Полевая, дом № 3 в будние дни с 09:00 до 17:00, «Дворец культуры „Исток“» по адресу: улица Комсомольская, дом № 17 ежедневно с 09:00 до 19:00, а также Общественная приемная по адресу: улица Октябрьская, дом № 7 ежедневно с 09:00 до 18:00.