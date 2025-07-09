Жительницы Чехова поучаствуют в областном конкурсе «Женщина-герой»

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Принять участие в конкурсе «Женщина-герой» смогут совершеннолетние женщины, у которых в семье есть бойцы специальной военной операции, которые зарегистрированы на территории Подмосковья. Прием заявок продлится с 8 июля до 22 августа на официальном сайте конкурса.

Проект призван напомнить, что женщины остаются красивыми, сильными и уверенными в себе в любых, даже самых непростых обстоятельствах. Несмотря ни на что, они сохраняют тепло семейного очага, поддерживают родных, воспитывают детей.

Финал пройдет в конце осени в музее Победы на Поклонной горе. Победители и участники получат ценные призы.

Конкурс проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторами являются Ассоциация ветеранов СВО Московской области, Министерство территориальной политики Московской области и Министерство информации и молодежной политики Московской области.