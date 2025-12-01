Жительница Солнечногорска выступила в финале областного конкурса

Финальный этап Московского областного конкурса «Женщина — Герой» 2025 состоялся в Музее Победы и собрал свыше 600 зрителей. На сцену вышли восемь участниц, среди которых была и Виктория Дегтярева, представлявшая городской округ Солнечногорск.

Поддержать финалистку приехали руководитель муниципалитета Константин Михальков, замглавы Эдуард Машковцев и руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Ольга Гончар. Константин Михальков выразил благодарность всем, кто помогал в подготовке Виктории к участию в конкурсе, а также ее группе поддержки.

«Коллектив КДЦ Тимоново проделал огромную работу, чтобы подготовить ее к конкурсу. Настоящий командный проект, где каждый вкладывал душу. И факт, что Виктория вышла в финал из 136 участниц — это тоже результат их общей поддержки. Виктория не только культорганизатор из Тимоново, но и человек, который умеет излучать свет даже когда в жизни наступила тьма. Многодетная мама. Жена участника СВО. Мама героя, который отдал жизнь, защищая страну. Ее сын Максим представлен к ордену Мужества. И нам важно, чтобы об этом знали и помнили», — сказал Константин Михальков.

Участницы финального этапа и их соратники изготовили более 6 тысяч маскировочных сетей, связали свыше 15 тысяч пар теплых носков, собрали и отправили бойцам более 100 тонн гуманитарной помощи. Конкурс, организованный Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья при поддержке губернатора Андрея Воробьева, позволил отметить значимый вклад подмосковных женщин в общественное дело.