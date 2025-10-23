Из 136 участниц в финал прошли только восемь женщин, среди которых представительница Солнечногорска Виктория Дегтярева. Конкурс посвящен женам, матерям и сестрам защитников Отечества. Для Виктории понятия «любовь» и «верность» наполнены особым смыслом — именно они помогают ей сохранять надежду и веру в возвращение близкого человека.

«Поздравляю Викторию с выходом в финал за ее искренность, силу духа и активную жизненную позицию! Конкурс „Женщина — Герой“ — это истории о любви, верности, материнстве, о женщинах, которые умеют вдохновлять, помогать, служить Родине и семье. Спасибо всем участницам за смелость, за эмоции, за примеры настоящего человеческого подвига», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

Финал мероприятия состоится 30 ноября в Музее Победы на Поклонной горе. Председателем жюри станет заслуженный артист России SHAMAN, а прямую трансляцию проведет телеканал «360». Организаторами проекта выступили Ассоциация ветеранов СВО, Министерство территориальной политики и Министерство информации и молодежной политики Московской области.