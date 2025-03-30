Жительница Реутова приобрела медицинское оборудование для помощи бойцам СВО

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Федоровна Остапенко из Реутова приобрела медицинское оборудование для госпиталя имени Бурденко, предназначенное для помощи бойцам СВО. Этот жест стал символом преемственности поколений и примером истинного патриотизма.

Глава Реутова Филипп Науменко отметил важность вклада Марии Федоровны в поддержку современных защитников Отечества. В знак признания ее заслуг решением Совета депутатов Марии Остапенко было присвоено звание Почетного гражданина города Реутов.

Исполняющий обязанности начальника филиала госпиталя Михаил Козовой подчеркнул, что инициатива ветерана — это не только материальная помощь, но и символ заботы, объединяющий разные поколения защитников страны. «Это не просто материальная помощь, а символ заботы, который связывает сразу несколько поколений защитников Отечества», — отметил он.

Поступок Марии Федоровны вдохновляет на добрые дела и напоминает о важности единства, взаимовыручки и сохранения памяти о героях прошлого и настоящего.