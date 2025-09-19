Жительница Павловского Посада передала ноутбук бойцу СВО

Мать семерых детей Надежда Маралина отмечает 19 сентября свой день рождения. Она решила передать подарок земляку с позывным Инок, бойцу штурмового отряда бригады «Восток».

Надежда Маралина не понаслышке знает, как нелегко приходится нашим защитникам на фронте — ее четверо сыновей сейчас находятся на СВО. Несмотря на собственные заботы и тревоги, жительница Павловского Посала всегда находит силы помогать другим бойцам и поддерживать семьи участников операции.

Председатель совета депутатов Роман Тикунов и заместитель главы округа Светлана Аргунова поздравили Надежду Викторовну с днем рождения и выразили слова глубокой благодарности за ее материнский подвиг, силу духа и неравнодушие. «Такие женщины — настоящая опора и гордость для нашей земли», — отметил Роман Тикунов.

В свой день рождения Надежа Марина получила и трогательное видео с поздравлениями от своего сына, бойца СВО.