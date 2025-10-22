Конкурс проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева . Он организован для поддержки женщин из семей участников специальной военной операции, чьи поступки служат примером для окружающих.

В финал фестиваля «Женщина — герой» из 136 участников прошли всего восемь. Среди них озерчанка Валентина Александровна Никифорова — мама кадрового офицера, а также председатель отделения общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» в Озерах.

«Я искренне рад, что именно Валентина Александровна вышла в финал конкурса „Женщина — герой“, который проходит в Подмосковье при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Наша жительница одной из первых подключилась к волонтерской работе в поддержку бойцов в зоне СВО. Будем болеть за нашу финалистку!», — поздравил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

С первых дней сын Валентины Никифоровой участвует в спецоперации. Мать не могла оставаться в стороне, она инициировала в Озерах целую кампанию по поддержке военнослужащих. С 2022 года пенсионерка и ее соратники изготовили более двух с половиной тысяч окопных свечей, связали почти тысячу пар теплых носков, сплели три с половиной тысячи квадратных метров маскировочных сетей, сшили примерно тысячу пар нательного белья.

«Мы отправили уже 13 гуманитарных грузов, последний из них — совсем недавно. В нем 31 сеть — это самое большое количество, которое мы сплели. В нашей группе была бабушка, которая привела с собой двух внучек, и девчонки пели нам военные песни. У нас слезы на глазах, а мы вяжем. Пусть хоть некоторых детей, наших ребят, внуков, сыновей и мужей защитят эти сети», — делится Валентина Никифорова.

Итоги областного конкурса «Женщина — герой» подведут 30 ноября в столичном Музее Победы. Символично, что это будет День матери. Председателем жюри в финале выступит заслуженный артист России SHAMAN.