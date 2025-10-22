Жительница Озер вышла в финал областного конкурса «Женщина — герой»

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Конкурс проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он организован для поддержки женщин из семей участников специальной военной операции, чьи поступки служат примером для окружающих.

В финал фестиваля «Женщина — герой» из 136 участников прошли всего восемь. Среди них озерчанка Валентина Александровна Никифорова — мама кадрового офицера, а также председатель отделения общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» в Озерах.

«Я искренне рад, что именно Валентина Александровна вышла в финал конкурса „Женщина — герой“, который проходит в Подмосковье при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Наша жительница одной из первых подключилась к волонтерской работе в поддержку бойцов в зоне СВО. Будем болеть за нашу финалистку!», — поздравил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

С первых дней сын Валентины Никифоровой участвует в спецоперации. Мать не могла оставаться в стороне, она инициировала в Озерах целую кампанию по поддержке военнослужащих. С 2022 года пенсионерка и ее соратники изготовили более двух с половиной тысяч окопных свечей, связали почти тысячу пар теплых носков, сплели три с половиной тысячи квадратных метров маскировочных сетей, сшили примерно тысячу пар нательного белья.

«Мы отправили уже 13 гуманитарных грузов, последний из них — совсем недавно. В нем 31 сеть — это самое большое количество, которое мы сплели. В нашей группе была бабушка, которая привела с собой двух внучек, и девчонки пели нам военные песни. У нас слезы на глазах, а мы вяжем. Пусть хоть некоторых детей, наших ребят, внуков, сыновей и мужей защитят эти сети», — делится Валентина Никифорова.

Итоги областного конкурса «Женщина — герой» подведут 30 ноября в столичном Музее Победы. Символично, что это будет День матери. Председателем жюри в финале выступит заслуженный артист России SHAMAN.

