Четвертого сентября в Театре Российской Армии состоится финал Московского областного конкурса «Женщина — Герой 2026», в котором примет участие жительница Наро-Фоминска, помощник руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Марина Субботина. Конкурсная борьба была серьезной: из 141 заявки, поступившей со всего Подмосковья, в полуфинал прошли 65 участниц, а в финал — только десять.

Марина Субботина — сестра участника специальной военной операции. Она помогает ветеранам боевых действий и их семьям решать непростые жизненные и правовые вопросы. На конкурсе она раскрылась и с творческой стороны: свой полуфинальный номер подготовила сама — от идеи до музыкального оформления. В центре выступления оказалась легендарная «Катюша», которая благодаря неожиданному прочтению прозвучала ярко и по-новому. Именно этот номер и принес участнице путевку в финал.

К финальному этапу Марина подготовила не только презентацию номера, но и создала эскиз женского шелкового платка, который может стать памятным сувениром для жителей и гостей Наро-Фоминского округа. Каким получится платок и что именно будет изображено на нем — участница пока держит в секрете. «Не буду заранее раскрывать карты. Пусть будет сюрприз», — поделилась Марина Субботина.

Финал конкурса «Женщина — Герой 2026» станет важным событием для Наро-Фоминского округа. Победа Марины Субботиной будет означать признание не только ее личных заслуг, но и значимости работы по поддержке ветеранов СВО и их семей. Жители округа желают землячке удачи и ждут сюрприза, который она подготовила к финалу.