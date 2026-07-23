Жительница Коломны вышла в полуфинал областного конкурса

Лидия Назарова воспитывает двух дочерей, пока ее супруг, кадровый военнослужащий, выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Вместе с детьми она занимается в коллективе традиционной русской культуры «Светлица», где увлеклась изготовлением кокошников для концертных костюмов.

На конкурсной сцене коломчанка вместе с участницами коллектива представила творческий номер, посвященный защитникам Отечества. Выступление сопровождалось игрой на гуслях.

«Организация — на высоте, нам все понравилось. Участницы представили самые разные номера, многие были посвящены защитникам Отечества. Мы исполнили песню под гусли. Зрители очень тепло принимали каждое выступление. Мы получили новый опыт и яркие эмоции. Надеемся, что достойно представили Коломну. Спасибо всем за поддержку!» — поделилась Лидия Назарова.

Второй областной конкурс «Женщина-Герой» проходит при поддержке губернатора Московской области и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Финал состоится 4 сентября в Центральном академическом театре Российской армии. Имена финалисток объявят в августе.

В прошлом году в число восьми финалисток конкурса вошла жительница Озер Валентина Никифорова.