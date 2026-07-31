На площадке собрались женщины из семей участников специальной военной операции — настоящие героини, чье милосердие, стойкость и самоотверженность вызывают искреннее восхищение. Их истории — о силе духа, умении поддерживать близких и менять мир вокруг себя к лучшему.

Богородский округ на конкурсе представила Ольга Иванова — руководитель клуба женщин СВО «Сила, вера, опора» и супруга руководителя окружной Ассоциации ветеранов СВО. Ее творческая презентация стала одним из самых эмоциональных выступлений полуфинала. Ольга прочла стихотворение «Я женщина! Опора! Сила! Воля!» поэтессы Светланы Корепановой, написанное специально для нее. Особую глубину номеру придал видеоролик: в нем бойцы, находящиеся в зоне СВО, читали строки вместе с Ольгой — эта связь сцены и передовой тронула всех зрителей.

За пределами сцены Ольга Иванова ежедневно доказывает, что героизм проявляется и в повседневных делах. Она активно занимается общественной работой: организует мероприятия для ветеранов и их семей, помогает решать социальные вопросы. При этом успевает заботиться о двух дочерях и быть надежной опорой для супруга.

Конкурс выходит на финишную прямую: имена восьми финалисток, которые продолжат борьбу за звание победительницы, станут известны 1 августа. Финал состоится 4 сентября на сцене Театра Российской Армии.