Жительница Богородского округа стала полуфиналисткой областного конкурса

15 июля в Балашихе состоялся второй полуфинал состязания «Женщина — Герой». На сцене собрались женщины со всего Подмосковья — те, кто своим ежедневным подвигом, верностью и любовью укрепляет страну.

Богородский округ представляла Алжана Гаджиева. Ей было всего 16 лет, когда мама уехала защищать Родину в зону СВО. Девушка полностью взяла на себя заботы о доме — готовила, убирала, помогала младшему брату с уроками, старалась сохранять привычный уклад жизни. Алжана справлялась с трудностями и каждый день ждала возвращения мамы, которая уже год как дома.

Сейчас девушке 19 лет. Она окончила колледж и работает в научно-производственном объединении «Прибор». Алжана стала серьезной, самостоятельной и уверенной в себе молодой девушкой. При этом в ней сохранилось главное — чуткость, внутренняя сила и талант, который стал ее способом говорить о самом важном.

Узнав о конкурсе «Женщина‑Герой», она решила попробовать свои силы. Полуфинал стал для нее маленьким триумфом, искренним признанием той стойкости, которую девушка проявила в непростые годы.

Подготовка к выступлению потребовала много времени и сил. Алжана долго репетировала, переживала и волновалась. Когда она села за фортепиано на сцене, тревоги отступили. Она исполнила композицию «Река течет в тебе» — зал притих, музыка звучала особенно проникновенно. В каждой ноте слышались ожидание, надежда, любовь и та внутренняя сила, которая помогает не сломаться даже в самые тяжелые времена.

История Алжаны — напоминание о том, что героизм проявляется по-разному: не только в громких поступках, но и в ежедневной стойкости, в умении держать удар, сохраняя свет и талант. Впереди следующие этапы конкурса: 22 июля — в Подольске, а 29 июля — в Одинцове.