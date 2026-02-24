Жительниц Черноголовки наградили за помощь фронту

В наукограде состоялась торжественная церемония признания заслуг тех, кто ежедневно трудится на «невидимом фронте». Участницы волонтерского объединения «Шьем для наших» были отмечены благодарственным письмом Совета депутатов округа.

О высокой оценке труда мастериц сообщил глава Черноголовки Роман Хожаинов, подчеркнув неоценимый вклад женщин в поддержку защитников Отечества. Деятельность группы «Шьем для наших» — это не просто производство одежды, а настоящий конвейер добра, который не останавливается ни на день. В мастерских кипит работа: под мерный стук швейных машин создаются вещи, необходимые в полевых условиях.

Ассортимент изделий широкий: штаны и кофты, теплые баффы и носки ручной вязки, нательное белье и специальные медицинские повязки для госпиталей.

Каждое изделие, созданное руками черноголовских волонтеров, оперативно отправляется либо прямиком на передовую в зону специальной военной операции, либо в медицинские учреждения, где проходят лечение раненые бойцы.

«Такая поддержка бесценна. Когда боец получает вещь, сделанную руками земляков, он чувствует не просто тепло ткани, а внимание, заботу и искреннюю любовь родного дома. Это придает сил и укрепляет моральный дух», — отметил Роман Хожаинов.