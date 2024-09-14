Жителям пострадавших от атаки БПЛА квартир в Раменском помогут с заменой окон

Временно исполняющий полномочия главы Раменского округа Эдуард Малышев встретился с жителями пострадавших от атаки БПЛА квартир. Им разъяснили, как будет происходить процесс ремонта, в том числе замены окон и лоджий.

Во встрече с жителями домов № 21, 22 и 23 по Высоковольтной улице также поучаствовали прокурор Раменского округа, представитель Следственного комитета, профильные заместители и представители администрации округа.

Жильцам объяснили, как будут восстанавливать тепловой контур домов, оконные блоки и лоджии, а также как оформлять нужные справки.

Три организации снимут замеры оконных блоков до 15 сентября. Далее до 26 сентября начнут установку окон в квартирах.

Для жителей установили информационный пункт. Он расположен во дворе между домами № 21 и 23 и работает ежедневно. Также запущена горячая линия: 8 (496) 473-91-01.

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