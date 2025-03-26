Жителям Орехово-Зуева напомнили о программе реабилитации участников СВО

Социальная программа помощи участникам СВО действует в Орехово-Зуеве. В ее рамках военнослужащие могут посещать оздоровительные занятия.

К примеру, эта категория жителей может воспользоваться одной из мер муниципальной поддержки. У них есть право бесплатно посещать физкультурно-оздоровительные занятия. Их проводят в трех спортивных учреждениях города.

К примеру, во Дворце спорта «Восток» и комплексе «Северный» помогают реабилитироваться людям с нарушением опорно-двигательного аппарата — частичным отсутствием верхних или нижних конечностей. А в бассейне «Нептун» помогут участникам спецоперации с нарушениями слуха, зрения и речи.

Ранее глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий встречался с руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Михаилом Шелопаевым. Они обсудили в том числе вопрос организации реабилитации военнослужащих.