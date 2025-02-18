Жителям Курской области из Балашихи отправят гуманитарную помощь

Жители приграничных регионов получат продукты питания, консервы и супы быстрого приготовления, которые для них собрали в Балашихе. Помощь передали члены фракции «Единая Россия» Павел Касюлин и Александр Денежкин.

Все необходимое собирали с учетом потребностей жителей Курской области.

«Сбор гуманитарной помощи — это дело, которое объединяет людей. Хочу выразить благодарность жителям Балашихи, которые принимают участие в сборе гуманитарного груза. Вместе мы можем сделать много добра», — отметил Александр Денежкин.

Активисты городского округа Балашиха активно помогают участникам специальной военной операции, мирным жителям Донбасса и их семьям, а также пострадавшим жителям приграничных районов. Партийцы регулярно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи.

Принести продукты и вещи для нуждающихся можно в Общественную палату Балашихи на проспекте Ленина, дом № 7/1, в местные отделения партии «Единая Россия» на Парковой улице, дом № 7, и на улице Октябрьской, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.