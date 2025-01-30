Жителям Химок рассказали о спортивных достижениях известного футболиста

Цикл увлекательных мероприятий к 45-летию заслуженного мастера спорта Евгения Алдонина организовали в Химках. Например, тематическую викторину провели в спортивном комплексе «Новые Химки».

Гостям встречи рассказали о жизни и спортивной карьере российского футболиста. После этого присутствующие приняли участие в интеллектуальной игре.

«Встреча стала возможна благодаря широкомасштабной патриотической программе, которую реализуют в Химках с начала июля прошлого года. Ее главные лозунги — „Сохраняя прошлое — защищаем будущее!“ и „Успех в единстве поколений“», — подчеркнул муниципальный депутат Владимир Суслов.

Отметим, эта программа направлена на сохранение и исторической памяти.

«В рамках патриотической программы для жителей нашего округа регулярно проводят историко-патриотические активности. В том числе — встречи с Героями СВО, лекции, мастер-классы, выставки и многое другое», — сказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.