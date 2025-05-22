Жителям Химок рассказали о подвиге советского летчика Владимира Лавриненкова

Открытый урок, посвященный Владимиру Лавриненкову — дважды Герою Советского Союза, провели в Химках. Слушателями лекции стали учащиеся школы «Перспектива», их родители и учителя.

Учитель истории Вадим Тузлуков рассказал присутствующим о жизни известного летчика, а после лекции началась интерактивная часть урока. Учащийся школы, который занимается авиамодельным спортом, наглядно показал, как работают современные летательные аппараты — дроны.

«На уроке рассказали о жизни и боевом пути Владимира Дмитриевича, его вкладе в Победу и значении подвига для всей страны. Гости мероприятия познакомились с материалами, размещенными на страницах Виртуального музея „Химки 1941–1945: Все для фронта. Все для Победы“. Особый интерес у школьников вызвала демонстрация современных моделей беспилотных летательных аппаратов», — рассказала депутат Химки Наталья Каныгина.

Урок стал частью патриотической программы, которая реализуется в округе с целью приобщения молодежи к истории России.

«Подрастающее поколение должно знать свою историю, гордиться ею. В условиях проведения СВО такие понятия как патриотизм, мужество и верность родине особенно актуальны», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.