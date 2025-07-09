Жителям Химок рассказали о героизме русского флота в Чесменском сражении

Патриотическое мероприятие, посвященное победе русского флота в Чесменском сражении, провели в Химках. Мероприятие организовали на базе детского сада при школе № 20.

Юным жителям рассказали, как русские моряки сражались у берегов Турции и смогли разгромить флот противника. Ребята узнали о подвигах, мужестве и силе духа наших моряков.

«Чесменское сражение — это важная страница в истории русского флота, пример несгибаемой воли к победе. Мы должны помнить о подвигах предков и воспитывать в молодежи чувство патриотизма. Особенно сейчас, когда наши бойцы отстаивают интересы государства на передовой», — отметил депутат Глеб Демченко.

Мероприятие организовали не только ради урока истории. Главная цель — сохранить память о подвигах прошлого и напомнить о настоящем.

«Патриотические мероприятия, посвященные таким историческим событиям, помогают нам передать будущим поколениям ценности патриотизма, долга и чести», — прокомментировала народная избранница Татьяна Кавторева.

Особым гостем стал участник Ассоциации ветеранов специальной военной операции Антон Зенькович. Он рассказал, что важно поддерживать бойцов, которые сейчас служат в зоне боевых действий.