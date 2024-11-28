Лекция об истории Дня военной присяги прошла в Химках

Открытый урок, посвященный Дню военной присяги, провели в клубе «Активное долголетие» в Химках. Присутствующим рассказали, как возникла памятная дата, и показали фрагменты из фильма «72 метра» Владимира Хотиненко.

Почетными гостями встречи стали кадровый офицер, майор запаса и член «Боевого братства» Роман Матвеев и заслуженный летчик-испытатель Аркадий Газарян. Они рассказали гостям встречи о значении присяги в жизни военнослужащего.

«Особое внимание было уделено важности воспитания молодых людей в духе патриотизма на примере предыдущих поколений прославленных воинов нашего государства. Ведь именно знание истории, уважение к подвигам предков формируют настоящих граждан, готовых встать на защиту своей страны», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы, которая реализуется в округе с начала июля. Она направлена на объединение поколений и сохранение исторической памяти о важных событиях и личностях нашей страны.

«Важность сохранения исторической памяти сегодня актуальна как никогда. Специальная военная операция показала, что Россия сильна духом своих воинов, их мужеством и преданностью Родине. Именно поэтому так важно воспитывать патриотизм в подрастающем поколении, учить молодежь ценить мир, уважать историю своей страны и быть готовыми встать на ее защиту», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

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