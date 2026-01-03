В школе «Наследие» в Химках провели лекционную встречу. Жителям города рассказали о формировании легендарного отряда специального назначения «Витязь» в декабре 1977 года.

В Химках, в стенах школы «Наследие», состоялся просветительный урок, посвященный важной странице отечественной истории — созданию первого подразделения специального назначения МВД СССР, известного как отряд «Витязь». Участниками лекции стали учащиеся, учителя, администрация учебного заведения, родители учеников, а также приглашенные общественные деятели, среди которых выступила лидер движения общественного признания Екатерина Калюжная.

Особенность мероприятия заключалась в информировании аудитории о принятии решения министра внутренних дел Николая Щелокова о формировании уникального подразделения в составе сил МВД, базировавшегося на опыте бойцов 9-й роты отдельного моторизованного стрелкового полка особого назначения имени Феликса Дзержинского. Именно тогда, 29 декабря 1977 года, началась история отряда, ставшего впоследствии одним из символов профессиональной силы и смелости сотрудников правоохранительных органов России.

«Создание отряда стало по-настоящему историческим событием для нашей страны. Это было рождение элитного подразделения, которое заложило фундамент высочайшего профессионализма и беспримерного мужества в защите правопорядка и безопасности наших граждан. На протяжении десятилетий бойцы данного отряда доказывали свою верность долгу и готовность к самопожертвованию, и их имя по праву стало символом отваги и самоотверженности для всех, кто стоит на страже Родины», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Участники встречи обратили особое внимание на важность воспитания чувства патриотизма и ответственности у молодых поколений. Также прозвучала мысль о важности социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, участвующих в специальной военной операции. Выступающие подчеркнули ценность солидарности и взаимопомощи, утверждая, что лишь объединенными усилиями общество способно обеспечить мир и безопасность на территории России.

«Патриотические мероприятия, посвященные таким знаковым страницам нашей истории, имеют колоссальное значение для подрастающего поколения. Они позволяют воспитывать у молодежи чувство долга, мужества, любви к Родине и уважения к тем, кто служит ей. Это наш общий долг — передавать память о героях, чтобы наши дети понимали, что такое истинный патриотизм, и были готовы строить сильное и безопасное будущее нашей страны», — прокомментировал депутат Химок Глеб Демченко.

Татьяной Кавторева напомнила собравшимся, что подобные события проводятся в Химках на ежедневной основе. У жителей есть возможность бесплатно посещать мастер-классы, культурные и спортивные мероприятия, а также лично присутствовать на встречах с участниками СВО.