Жителя Павловского Посада наградили медалью «За храбрость» второй степени

Геннадию Викторовичу 56 лет, он прошел через Афганскую войну и добровольно отправился служить в зону специальной военной операции. Удостоен награды «За заслуги перед Отечеством» второй степени. В настоящее время он находится на реабилитации и планирует скоро вернуться к своим товарищам на передовую.

Глава округа поблагодарил бойца за его службу, мужество и отвагу, проявленные в ходе исполнения воинского долга и поздравил с заслуженным государственным признанием.

«Вот на каких людей нам нужно равняться. Участники СВО — герои нашего времени, которые с честью и доблестью защищают свое Отечество» — отметил Денис Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».