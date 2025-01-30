Жителя Курской области ранило при обстреле ВСУ

Хинштейн сообщил о ранении жителя деревни Воронок при обстреле ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Жителя деревни Воронок Рыльского района ранило при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Дом пострадавшего мужчины загорелся в результате прилета. Раненого эвакуировали бойцы «Барс-Курск», ему окажут необходимую медицинскую помощь.

Также в селе Коренево при обстрелах ВСУ разрушили два дома, еще один — в деревне Никипеловка. В поселке Коренево произошло возгорание в одном из домов. Удар повредил и хозяйственную постройку в деревне Секерино. Обошлось без пострадавших.

Хинштейн добавил, что распространившаяся в соцсетях информациях о пострадавшей группе волонтеров пока не подтвердилась.

«Вновь обращаюсь к жителям приграничных районов с убедительной просьбой: не возвращайтесь в „серую зону“. Это реальная угроза жизни и безопасности! Берегите себя», — призвал врио губернатора.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области. Троих украинских диверсантов ликвидировали, четырех взяли в плен.

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