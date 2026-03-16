Жители Жуковского передали гуманитарную помощь бойцам в Курскую область

В этот раз маршрут пролегал в Курскую область, где сегодня держат оборону подразделения, в составе которых служат жуковчане. Формирование партии велось строго по запросам самих военнослужащих. Общий вес доставленной помощи составил 1,5 тонны. В состав груза вошли как предметы первой необходимости, так и техническое оснащение: автозапчасти для оперативного ремонта фронтовых машин, насосы для подачи воды и портативные газовые баллоны для приготовления пищи в полевых условиях. Также была доставлена большая партия маскировочных сетей, медикаменты, перевязочные материалы, средства личной гигиены, а также продукты с длительным сроком хранения и домашние гостинцы.

«Миссию по личной доставке груза в Курское приграничье взял на себя депутат Совета депутатов Жуковского Дмитрий Овчинников. Он передал посылки из рук в руки, пообщался с бойцами и собрал новые заявки на будущее. Важную роль в логистике сыграла молодежь города: погрузку и сортировку огромного количества коробок обеспечили активисты местных отделений „Волонтеров Подмосковья“ и „Молодой Гвардии Единой России“», — сообщили организаторы.