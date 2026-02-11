Жители Жуковского отправили 2,5 тонны гуманитарного груза для военнослужащих

Округ в очередной раз подтвердил статус одного из самых активных центров волонтерской помощи Подмосковья. Масштабная партия гуманитарного груза общим весом в 2,5 тонны была сформирована и отправлена бойцам, выполняющим задачи в приграничных районах Курской области.

Эта акция стала результатом консолидации усилий власти, бизнеса, общественных организаций и сотен неравнодушных жителей. Состав груза формировался исходя из прямых запросов военнослужащих. В него вошло важное оборудование для обустройства позиций в зимний период: генераторы, тепловые пушки, печи и газовые баллоны. Особое внимание уделили техническому обслуживанию — в партию включили запасы машинного масла и мотоцикл.

Для защиты бойцов переданы антидроновые покрывала и маскировочные сети, изготовленные руками местных мастериц. Также отправлены укомплектованные аптечки, термобелье, средства личной гигиены и значительный запас продуктов питания. В сборе помощи участвовал буквально весь авиаград. Свой вклад внесли юные патриоты — учащиеся школ № 7 и № 9, специализированные фонды и объединения: «Крылья Беркута», «Плечом к плечу», фонд «Победа», добровольческие группы, бизнес-сообщество и администрация округа.