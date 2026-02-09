Жители Зарайска присоединились к акции по сбору помощи для участников СВО

В муниципальном округе прошла благотворительная акция «Доброе дело — нашим Защитникам». Жители внесли свой вклад в формирование гуманитарного груза для бойцов, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Пункты приема необходимых вещей работали до 8 февраля включительно. Инициатором сбора выступило местное отделение движения «Волонтеры Подмосковья». Организаторы сформировали перечень наиболее востребованных позиций, основываясь на реальных запросах с передовой. Помощь принималась по нескольким категориям: техническое оснащение, инструменты и быт, а также продукты и медицина.

Штаб волонтеров расположился в центре Зарайска по адресу: улица Карла Маркса, дом 15/10. Двери пункта были открыты для жителей ежедневно с 08:00 до 17:00. Организаторы выражают благодарность неравнодушным жителям, которые присоединились к инициативе.