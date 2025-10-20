Жители Воскресенска передали партию гуманитарного груза бойцу СВО

Очередной гуманитарный груз отправили в зону проведения специальной военной операции из Воскресенска. Партию передали бойцу Руслану с позывным Жених.

Гуманитарную помощь сформировали по просьбе участника СВО, который ранее обратился в Общественную приемную партии «Единая Россия». Груз Руслану передали депутаты фракции вместе со сторонниками партии и представителями компании «Фабрика Николь-Пак».

Военнослужащие получат инструменты и оборудование, необходимые для выполнения поставленных задач и улучшения бытовых условий, а также предметы первой необходимости. Среди переданных вещей — тепловые пушки для обогрева в холодное время года, угловая шлифовальная машина, дрель и сварочный аппарат, расходные материалы, бензопила для заготовки дров и расчистки местности, лопаты для обустройства позиций, шуруповерты для оперативного монтажа конструкций.

«Все это было собрано в соответствии с потребностями, озвученными самим бойцом Русланом, что позволило максимально удовлетворить его нужды», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Сергей Слепов.