Жители Воскресенска отправили очередную партию гумпомощи бойцам СВО

Воскресенцы регулярно собирают посылки с гуманитарным грузом для участников специальной военной операции. В очередной акции приняли участие депутат Госдумы Никита Чаплин, глава муниципалитета и секретарь отделения «Единой России» Алексей Малкин, директор филиала ВМУ концерна «Уралхим» Дмитрий Трушков и сторонники партии.

В партию гуманитарного груза, который передали бойцам СВО на Белгородском направлении вошли теплые вещи и медикаменты, а также подарки, сладости и письма от родных, чтобы порадовать военнослужащих в преддверии Нового года.

Участникам СВО также отправили партию окопных свечей, которые изготовили активисты «Молодой гвардии». Такие свечи могут гореть до четырех часов, не боятся ветра и снега, а при необходимости их снова можно легко разжечь. Они помогут защитникам согреться в окопах и подогреть еду.

«Важно заботиться о бойцах, чтобы они всегда знали, каждую минуту чувствовали, что они — не одни. Мы рядом и всегда поможем», — подчеркнул Никита Чаплин.