Жители Воскресенска отправили гумпомощь и подарки бойцам СВО

Очередную партию гуманитарного груза собрали депутаты и сторонники «Единой России», представители «Молодой гвардии» и неравнодушные жители Воскресенска. В Центр поддержки участников СВО и их семей передали теплые вещи, медикаменты и продовольствие, а также сладкие подарки для военнослужащих к Новому году.

Бойцы на передовой получат все то, что поможет облегчить быт, укрепить боевой дух и создать новогоднее настроение. А воскресенские школьники написали защитникам письма с теплыми пожеланиями и поздравлениями.

Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов подчеркнул, что передача гуманитарной помощи — это не просто акция, а проявление солидарности и глубокой признательности тем, кто сегодня находится на передовой.

«Депутаты Воскресенска намерены и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям, понимая, что именно в единстве и сплоченности заключается наша сила», — сказал Сергей Слепов.

В городском округе регулярно собирают посылки с гуманитарной помощью для участников спецоперации бойцов. Груз доставляют волонтеры, а иногда и сами военнослужащие, которые приезжают в Воскресенск в краткосрочный отпуск.