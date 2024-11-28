Жители Воскресенска изготовили 50 окопных свечей для бойцов СВО

Активисты «Движения первых» молодежного центра «Олимпиец» в Воскресенске изготовили 50 окопных свечей для участников специальной военной операции. Они также соорудили 40 полуфабрикатов для следующей партии.

Помимо практики, ребята определили ближайшие планы помощи военнослужащим. Они планируют принять участие в сборе теплых вещей и медикаментов, а также писем для бойцов. Слова поддержки и благодарности помогают участникам СВО в трудные времена.

Отметим, что волонтеры молодежного центра «Олимпиец» и активисты «Движения Первых» регулярно участвуют в различных патриотических акциях, направленных на поддержку наших бойцов.

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