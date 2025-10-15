Жители Ступина передали гуманитарную помощь бойцам СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Глава городского округа секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Мужальских встретился с участниками спецоперации. В передаче гуманитарного груза также участвовали депутат окружного совета Константин Скачков, председатель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко и волонтеры.

«Машина — очень большая помощь. Техника на фронте помогает спасать жизни, вовремя доставляя необходимые грузы и транспортируя раненых», — поделился боец СВО Алексей. Он поблагодарил главу округа, депутатов и волонтеров за постоянную поддержку.

Участники встречи также обсудили ход спецоперации, деятельность местного отделения партии «Единая Россия», Ассоциации ветеранов СВО и волонтерского штаба.

Сергей Мужальских подчеркнул, что помощь участникам СВО и их семьям является для властей муниципалитета первоочередной задачей.

«У нас более 800 участников СВО. За каждой семьей наших героев закреплены сотрудники администрации, депутаты. Мы оперативно реагируем на запросы защитников и их близких», — сказал глава Ступина.

Всего в 2025 году из городского округа в зону СВО было отправлено свыше 14 тонн гуманитарного груза.