Жители Солнечногорска передали гумпомощь бойцам СВО

Гуманитарную помощь передали из Солнечногорска военнослужащим гвардейской воздушно-десантной дивизии на Курском направлении. Груз собрали в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО и членам их семей.

Сейчас военнослужащие выполняют боевые задачи в Суджанском районе. Гуманитарный груз доставит местный волонтер Юрий, который также проходил службу в зоне специальной военной операции.

«Настоящие волонтеры — это такие, как Юрий. Которые не жалеют и не думают о себе, а о том, как и чем помочь, и протянут руку помощи всегда. Помочь нашим ребятам, которые отрабатывают за всех нас, защищают, отстаивают родину, может каждый. Обратиться с этим можно в наш Единый центр поддержки», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Жителей Солнечногорска приглашают присоединиться к сбору гуманитарной помощи. Принести все необходимое можно в Единый центр поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО по адресу: улица Красная, дом № 22а, первый этаж. С деятельностью центра можно ознакомиться Telegram-канале по ссылке.